В Краснограде водитель сбил насмерть пешехода и сбежал. Его задержали со стрельбой
Погибшему был всего 21 год.
Ночью 31 марта в районе автовозкала в Краснограде (Харьковская область) водитель на ВАЗ 2110 сбил насмерть пешехода и сбежал с места происшествия. Для того, чтобы его задержать, полицейским пришлось применить оружие.
Об этом говорится на сайте полиции.
После ДТП нарушитель успел проехать более 10 километров. В районе села Высокое его заметили полицейские. Завязалась скоростная погоня, во время которой было принято решение применить табельное огнестрельное оружие.
Несколькими выстрелами колеса ВАЗ удалось повредить.
После этого 30-летнего водителя задержали и доставили в полицейский участок. Как оказалось, в прошлом его неоднократно привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Теперь против него открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Пешеходу, которого сбил водитель, был всего 21 год.
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