«Укрзализныця» купит 3000 ремней безопасности для пассажирских верхних полок

Чтобы получить ремень безопасности, нужно будет обратиться к проводнику.

В «Укрзализныце» сообщили, что в этом году компания закупит для пассажиров железной дороги 3000 ремней безопасности, которые предназначены для верхних пассажирских полок, где нет страхующих дуг. Об этом написанно в Twitter перевозчика.

«Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда», - написали в «Укрзализныце».

Согласно правилам пользования железнодорожным пассажирским транспортом в Украине, проводник обязан предоставить пассажиру ремни безопасности для верхней полки, если это необходимо пассажиру.

Постом ранее в своем Twitter «Укрзализныця» подметила, что в ночь на 31 марта переводят часы. Время отправления и прибытия поездов в железнодорожных билетах указано уже с учетом этих изменений.

Напомним, в этом году «Укрзализныця» закупила вагоны, в которых есть душевые кабины, а в каждом купе - умывальники. На данный момент вагоны проходят европейскую сертификацию, после чего будут курсировать на маршруте Киев-Вена-Киев.