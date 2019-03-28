Boeing сообщил об обновлении программного обеспечения лайнеров серии МАХ

Обновление подлежит обязательной сертификации, прежде чем самолеты снова поднимут в воздух.

Boeing сообщил об обновлении программного обеспечения лайнеров серии МАХ

Компания Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX и теперь ждет его сертификации. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам представителей компании, обновления коснулись системы автоматического улучшения характеристик и маневренности MCAS. По предварительной версии, именно из-за неполадок в работе этой системы могли произойти авиакатастрофы в Индонезии и в Эфиопии.

Вице-президент Boeing Майк Синнет анонсировал встречу с пилотами и представителями авиакомпаний в Сиэтле.

"Мы ознакомим около 200 пилотов и представителей авиакомпаний с изменениями в системе улучшения характеристик маневренности самолета. Участники встречи смогут наблюдать на стенде моделирования условий полета как при прежних, так и при новых функциях этой системы", - отметил Синнет.

Чиновник добавил, что обновление "прошло сотни часов испытаний" и их проверили в реальных полетах.

По официальной информации, Федеральное авиационное управление США еще не проверило и обновления программного обеспечения Boeing и не предоставило сертификат.

Напомним, 10 марта вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту и 8 членами экипажа. Расшифровка "черных ящиков" показала, что причиной крушения мог стать сбой программного обеспечения, как это уже случилось в Индонезии: в октябре 2018 года новый "Боинг" этой же модели упал в море вскоре после взлета. Оказалось, что из-за сбоя в электронике самолет самовольно опускал нос и пикировал.

После аварии в Эфиопии более 25 авиакомпаний приостановили использование самолетов Boeing этой модели, на данный момент полеты "Боингов" серии МАХ запрещены над Европой и над Украиной.


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