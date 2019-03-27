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На трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MAN 45-летнего мужчину госпитализировали. На 23 км автодороги "Киев-Одесса" крупногабаритный груз, который при торможении пробил насквозь кабину водителя автомобиля MAN. В патрульной полиции Киевской области сообщили, что 45-летнего водителя, гражданина другой страны, сразу госпитализировали в Васильковскую ЦРБ. Для установления всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу полиции. Ранее сообщалось, что на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись девять машин.

LB.ua

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