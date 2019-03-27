На трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MAN
45-летнего мужчину госпитализировали.
На 23 км автодороги "Киев-Одесса" крупногабаритный груз, который при торможении пробил насквозь кабину водителя автомобиля MAN.
В патрульной полиции Киевской области сообщили, что 45-летнего водителя, гражданина другой страны, сразу госпитализировали в Васильковскую ЦРБ.
Для установления всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Ранее сообщалось, что на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись девять машин.
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Транспорт
26.03.2019 20:18