На трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MAN

45-летнего мужчину госпитализировали.

На 23 км автодороги "Киев-Одесса" крупногабаритный груз, который при торможении пробил насквозь кабину водителя автомобиля MAN.

В патрульной полиции Киевской области сообщили, что 45-летнего водителя, гражданина другой страны, сразу госпитализировали в Васильковскую ЦРБ.

Для установления всех обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Ранее сообщалось, что на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись девять машин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на бортуУ берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту
Блок рекламы


Похожие новости
Ford EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливоFord EcoGuide: новая система поможет водителям экономить топливо
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
Испанский суд арестовал роSSийский сухогруз "Заполярье"Испанский суд арестовал роSSийский сухогруз "Заполярье"
"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля"Укрзализныця" повысит грузовые тарифы на 14% с 1 апреля
Апелляционный суд оставил под стражей водителя БМВ, сбежавшего со смертельного ДТПАпелляционный суд оставил под стражей водителя БМВ, сбежавшего со смертельного ДТП
Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в КиевеГрузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве
Дрон Airbus начал доставлять грузы на корабли
На трассе Н-31 построят бетонную окружную города КобелякиНа трассе Н-31 построят бетонную окружную города Кобеляки
В Донецкой области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителяВ Донецкой области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
На одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителяНа одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости