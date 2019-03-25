Faraday Future привлекла в партнёры для выпуска электрокара разработчика мобильных игр

Компания Faraday Future, столкнувшаяся с проблемами с финансированием своего амбициозного проекта по выпуску электромобиля FF91, нашла нежданного спасителя в лице китайского производителя онлайн-видеоигр The9 Limited.

В воскресенье было объявлено, что Faraday Future и The9 Limited сформируют совместное предприятие с участием в уставном капитале 50/50 для создания в 2020 году для китайского рынка нового автомобиля под названием V9. The9 Limited выразила готовность вложить в совместное предприятие $600 млн.

Новая модель будет базироваться на электрическом суперкаре FF91 премиум-класса, представленном Faraday Future на CES 2017, серийное производство которого ей так и удалось пока запустить.

The9 и Faraday Future утверждают, что они смогут выпускать до 300 000 автомобилей V9 в год. Faraday Future также заявила, что новое совместное предприятие также поможет ей запустить производство FF91 в США уже в этом году.



