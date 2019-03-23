При крушении парома в Ираке погибли более 80 человек

Большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.

При крушении парома в Ираке погибли более 80 человек

По меньшей мере 85 человек погибли в четверг, 21 марта, при крушении парома в районе города Мосул в Ираке.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, речной паром, расчитанный на 75 человек, опрокинулся из-за перегруза, и в воде оказались более 170 человек, в основном женщины и дети, которые праздновали Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового года.

Один из иракских парламентариев распространил в твиттере видео, на котором запечатлен трагический инцидент. На записи видно, как люди пытаются выбраться из воды, однако им это не удается из-за сильного течения реки. На помощь пассажирам парома были направлены три лодки.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0

— Khalid khi (@khalid_pk) 21 марта 2019 г.

Еще одной причиной трагедии считают резкое увеличение уровня воды в реке в связи с тем, что в плотине Мосула были открыты шлюзы.

На данный момент на месте трагедии продолжается спасательная операция. Из воды извлекли около 50 человек.

По словам главы управления гражданской обороны Мосула Хусама Халила, большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать. По словам Халила, на месте работает поисково-спасательная группа, спасено 12 человек.


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