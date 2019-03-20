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Во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку ДТП произошло на улице Величковского. Во Львове в результате наезда маршрутного автобуса погибла 10-летняя школьница. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП во Львовской области. Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 20 марта около 17:30 на улице Величковского. Предварительно установлено, что водитель маршрутки совершил наезд на пешехода, 10-летнюю местную жительницу, которая в результате полученных травм скончалась на месте происшествия. Фото: varta1.com.ua На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства. Ранее в марте в Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре.

LB.ua

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