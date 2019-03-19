"Укрзализныця" с 31 марта запускает ежедневный поезд Житомир - Одесса

Расписание поезда составлено так, чтобы им можно было добраться до большого ж/д узла - станции Жмеринка.

"Укрзализныця" с 31 марта запускает ежедневный поезд Житомир - Одесса
"Укрзализныця" запускает ежедневный поезд Житомир - Одесса
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" запустит ежедневный поезд № 247/248 Житомир - Одесса с 31 марта 2019 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

Поезд № 247/248 будет отправляться со станции "Житомир" в 23:15 и прибывать в Одессу в 09:33. В обратном направлении отправление назначено на 12:35, а прибытие в Житомир - на 22:07. Он будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно.

Поезд будет останавливаться на станциях "Бердичев", "Казатин-1", "Калиновка-1", "Винница", "Гнивань", "Жмеринка-Пассажирская", "Рахни", "Вапнярка", "Крыжополь", "Кодыма" и "Подольск".

"Расписание поезда составлено таким образом, чтобы им можно было добраться до большого железнодорожного узла - станции Жмеринка, а там пересесть на поезда во Львов, Ужгород, Каменец-Подольский, Хмельницкий и другие города Украины", - отметили в УЗ.

Цена билетов в плацкартном вагоне - от 175 грн, в купейном - от 380 грн, в вагоне люкс - от 758 грн.

Напомним, в 2018 году самым прибыльным поездом внутреннего сообщения стал №91/92 сообщением Киев-Львов.


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