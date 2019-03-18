Fisker выпустит электрический кроссовер по цене менее $40 000

Fisker выпустит электрический кроссовер по цене менее $40 000

Компания Fisker, основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером (Henrik Fisker), намерена выпустить кроссовер с полностью электрическим приводом.

Напомним, что господин Фискер принимал участие в создании таких автомобилей, как Aston Martin DB9, Aston Martin V8 Vantage, VLF Force 1 V10, VLF Destino V8 и BMW Z8. Кроме того, Хенрик Фискер, по сути, является «отцом» гибрида Karma, проектировавшегося его стартапом Fisker Automotive.

Информации о технических характеристиках проектируемого электрокара пока не слишком много. Известно, что стандартная комплектация предусматривает применение блока аккумуляторных батарей ёмкостью 80 кВт·ч. Запас хода на одной подзарядке составит около 500 километров.

Рабочий прототип электрического кроссовера компания Fisker намерена продемонстрировать в конце текущего или в начале следующего года. Однако версия автомобиля для коммерческого рынка будет готова не ранее второй половины 2021 года.

Fisker выпустит электрический кроссовер по цене менее 000

Ожидается, что кроссовер Fisker с электрическим приводом поступит в продажу по цене менее 40 000 долларов США в начальной комплектации.

Автомобилю предстоит составить конкуренцию модели Tesla Model Y. Этот кроссовер дебютировал на прошлой неделе. Цена начинается с 39 000 долларов, но поставки такой модели стартуют только в 2021 году. А осенью 2020-го можно будет получить версию Model Y стоимостью от 47 000 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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