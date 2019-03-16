Boeing выпустит обновленное ПО для самолетов 737 МАХ в ближайшее недели

Речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в ближайшие недели. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов, говорится в сообщении.

Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное обеспечение для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались.

В заявлении компании тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing "разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max".

13 марта власти США предположили, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для их большей безопасности займет несколько месяцев.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Вчера на месте крушения обнаружили "черные ящики", специалисты занимаются расшифровкой произошедшего на борту. Информации о поломках лайнера до вылета не было.

Крушение 8МАХ в Эфиопии произошло спустя 4 месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившиеся на борту. Расследование предварительно установило, что самолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.

Сразу после катастрофы в Эфиопии полеты самолетов Boeing MAX на своей территории запретили ряд стран. Среди них, Украина, США , Китай , Индонезия, Эфиопия, Австралия, Сингапур, а также Евросоюз .

Позже и сама корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX. Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.