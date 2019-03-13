Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.
Авиастроительная корпорация Boeing рекомендует Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) временно приостановить полеты всех самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в связи с авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии.
Соответствующее решение было принято по итогам консультаций с FAA и Национальным советом безопасности на транспорте (NTSB).
"Безопасность является основной ценностью в Boeing, пока мы строим самолеты. И так будет всегда... Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, развернуть меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения подобных ситуаций", - говорится в заявлении компании, распространенном в среду, 13 марта.
Корпорация также выразила соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастроф.
Глобальный флот Boeing 737 MAX состоит из 371 самолета.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушением в Эфиопии в Индонезии. После заявления Трампа котировки акций компании Boeing сразу же упали на 2%.
Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).
Госавиаслужба Украины поддержала решение EASA и запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" на территории Украины.
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13.03.2019 18:26