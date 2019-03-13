Украина закрыла воздушное пространство для "Боингов" серии МАХ

Запрещены полеты в Украину, из Украины и над украинской территорией до завершения расследования двух авиакатастроф.

Госавиаслужба Украины поддержала решение Европейского агентства по безопасности полетов и запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737-8 "MAX" и Boeing 737-9 "MAX" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с катастрофой самолета Boeing 737-8 «MAX», точные причины которой еще расследуются, авиационная администрация страны разработчика самолета (FAA) выпустила аварийную директиву летной годности AD 2018-23-51 (позднее была заменена окончательной Директивой летной годности), которая требовала определенных изменений в Летном руководстве самолета (AFM) по процедурам и ограничений диапазона перекладывание горизонтального стабилизатора.

"На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событий. Сразу после второго события FAA выдала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в котором изложена информация о дальнейшей разработке корректирующих мероприятий", - сказано в заявлении Госавиаслужбы.

Накануне Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) издало Аварийную директиву летной годности и приостановило коммерческие транспортные перевозки этих моделей самолета на территории Евросоюза , а также в и из стран ЕС . Решение украинской авиаслужбы полностью совпадает с европейским и считается временным. Таким образом, "Боинги" серии МАХ не могут находиться в воздушном пространстве Украины, за исключением случаев некоммерческой эксплуатации (например, перегонные полеты). Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины необходимо согласовывать с Госавиаслужбой.

Ранее об отказе от эксплуатации этих моделей заявила компания "МАУ", анонсировавшая осенью 2018 года покупку трех лайнеров. Компания заявила, что начнет использовать самолеты только после подтверждение безопасности их полетов.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии.Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Вчера на месте крушения обнаружили "черные ящики", специалисты занимаются расшифровкой произошедшего на борту. Информации о поломках лайнера до вылета не было.

Крушение 8МАХ в Эфиопии произошло спустя 4 месяца после авиакатастрофы в Индонезии. Тогда новый самолет Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты. Погибли 189 человек, находившиеся на борту. Расследование предварительно установило, чтосамолеты новой модели могут ошибочно трактовать данные о потоках воздуха и самовольно опускать нос самолета, направляя его в пике.