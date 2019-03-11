На одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителя

Чтобы остановить нарушителя, полицейский выстрелил по колесам.

На одесской трассе под Киевом патрульные с погоней задержали пьяного водителя

На одесской трассе в Киевской области патрульные задержали водителя ВАЗа, который находясь в нетрезвом состоянии за рулем, стал причиной двух аварий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции города Белая Церковь в Фейсбуке.

"Вчера, около 16:00 экипаж патрульных получил сообщение о нарушении ПДД водителем ВАЗ-2112 на 106 км автодороги Киев - Одесса. Через несколько минут на КП Белая Церковь полицейские остановили этот автомобиль. За рулем легковушки находился 60-летний мужчина. Инспекторы сообщили водителю причину остановки, который предоставил для проверки соответствующие документы. Во время общения у последнего обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения. Нарушителю было предложено пройти освидетельствование. Но вместо этого водитель резко тронулся с места в направлении столицы", - говорится в сообщении.

Патрульные начали догонять этот автомобиль, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, периодически подавая голосовые команды остановиться.

В селе Вита-Почтовая правонарушитель совершил столкновение с FORD Transit. Не реагируя на требования полицейских, водитель продолжил движение в направлении столицы.

Правоохранителям, чтобы остановить нарушителя, пришлось выстрелить по колесам.

"Инспектор совершил один выстрел в левое заднее колесо ВАЗа, повредив его. Впоследствии, водитель, проехав около 200 м, остановился и был задержан. В результате преследования и задержания правонарушителя пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.


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