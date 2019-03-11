Представлен полноразмерный беспилотный электробус Volvo

Электрический автобус Volvo 7900, оснащенный технологией автономного управления, будет протестирован на территории кампуса Наньянского технологического университета (NTU). Электробус, как сообщается, способен вмещать практически 80 пассажиров и при этом, согласно разработчикам, требует на 80 процентов меньше энергии, чем дизельные автобусы схожего размера.

Volvo

Volvo

Автономная навигация электробуса Volvo будет осуществляться при помощи специального ПО , работающего с информацией, собранной набором продвинутых датчиков, в том числе лидаром и стереоскопическими камерами. Электробус Volvo 7900, предназначенный для тестов, будет заряжаться от 300-киловаттных терминалов, установленных на территории кампуса.

Как сообщается, один беспилотный электробус Volvo будет испытан на территории кампуса NTU, а другой будет протестирован в автобусном парке местным оператором общественного транспорта. Возможно, эти две машины присоединятся к другим беспилотникам (автономным минивэнам и полноразмерным автобусам), которые, как ожидается, будут запущены в трех регионах Сингапура в 2022 году.



