Представлен полноразмерный беспилотный электробус Volvo

Электрический автобус Volvo 7900, оснащенный технологией автономного управления, будет протестирован на территории кампуса Наньянского технологического университета (NTU). Электробус, как сообщается, способен вмещать практически 80 пассажиров и при этом, согласно разработчикам, требует на 80 процентов меньше энергии, чем дизельные автобусы схожего размера.

Представлен полноразмерный беспилотный электробус Volvo

Volvo

Представлен полноразмерный беспилотный электробус Volvo

Volvo

Автономная навигация электробуса Volvo будет осуществляться при помощи специального ПО, работающего с информацией, собранной набором продвинутых датчиков, в том числе лидаром и стереоскопическими камерами. Электробус Volvo 7900, предназначенный для тестов, будет заряжаться от 300-киловаттных терминалов, установленных на территории кампуса.

Как сообщается, один беспилотный электробус Volvo будет испытан на территории кампуса NTU, а другой будет протестирован в автобусном парке местным оператором общественного транспорта. Возможно, эти две машины присоединятся к другим беспилотникам (автономным минивэнам и полноразмерным автобусам), которые, как ожидается, будут запущены в трех регионах Сингапура в 2022 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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