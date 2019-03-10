Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту Боинг принадлежит авиакомпании Ethiopian Airlines. В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту Фото: sogdia.blockablock.info Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби, сообщает ВВС. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция. Фото: bbc.com Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте. Напомним, в декабре в Африке разбился АН-26, погибли трое россиян.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.