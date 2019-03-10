В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту

Боинг принадлежит авиакомпании Ethiopian Airlines.

В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту
В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту
Фото: sogdia.blockablock.info

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби, сообщает ВВС.

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.

Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция.

Фото: bbc.com

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

Напомним, в декабре в Африке разбился АН-26, погибли трое россиян.


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