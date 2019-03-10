В Африке разбился самолет с 157 людьми на борту
Боинг принадлежит авиакомпании Ethiopian Airlines.
Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби, сообщает ВВС.
На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно. Начата поисково-спасательная операция.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
Напомним, в декабре в Африке разбился АН-26, погибли трое россиян.
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Транспорт
10.03.2019 15:29