Пять человек разбились насмерть в селе возле Киева, в машине нашли недопитую бутылку водки

В селе Яблуновка Макаровского района Киевской области 8 марта произошла автомобильная авария, в которой погибли пять человек.

Пресс-служба полиции рассказала, что ДТП произошло в районе двух часов ночи.

Автомобиль ВАЗ 21124 вылетел на обочину дороги и врезался в дерево. В машине находились шесть человек, пятеро из них погибли на месте. В их числе - 27 летний водитель, четверо юношей 19-20 лет и 16-летняя девушка.

Еще одна несовершеннолетняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована.

Все пассажиры разбившегося автомобиля - из Яблуновки и соседнего села Новоселки.

В машине нашли недопитую бутылку водки, рассказал в эфире 112 канала спикер полиции Киевской области Николай Жукович. "В салоне мы нашли недопитую бутылку водки. Пока рано говорить, что все они были в нетрезвом состоянии, но сам факт остается фактом", - сказал он.

Аварию будут расследовать в рамках уголовного производства по ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.