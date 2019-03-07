МВД внесло изменения в вертолетный контракт с Airbus

Восемь из десяти H145 будут поставлены в новой пятилопастной компоновке.

H145 с пятью лопастями
Фото: airbus.com
H145 с пятью лопастями

Министерство внутренних дел и Airbus Helicopters внесли изменения в контракт на закупку вертолетов Украины.

Пресс-служба Airbus сообщила, что восемь из десяти заказанных вертолетов H145 будут поставлены в новой пятилопастной компоновке, впервые представленной на выставке Heli-Expo 2019 в Атланте в марте 2019 года. Модифицированный винт увеличивает полезную нагрузку на 150 кг и упрощает использование вертолета в условиях ограниченного пространства.

H145 с пятью лопастями
Фото: mvs.gov.ua
H145 с пятью лопастями

В остальном условия контракта остаются неизменными: Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225 (из них три уже в Украине), 24 вертолетов H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной)

"Первые поставленные [в Украину] машины Н225 произвели фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация Н145 - для Украины, и мы очень гордимся этим", - прокомментировал сделку министр Арсен Аваков.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.


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