Honda показала предсерийный электромобиль.

В сентябре 2017 года японская Honda показала во Франкфурте концепт Urban EV. Это был симпатичный электрический хэтчбек в ретро-стиле. Представители марки изначально говорили, что у этого проекта будет серийное продолжение. Его представят в рамках Женевского моторшоу.

Правда, на выставке покажут еще не товарный автомобиль, а еще один прототип. Он так и называется – Honda e Prototype. По сравнению с Urban EV его дизайн стал проще, ближе к серийному воплощению. В частности, трехдверный кузов уступил место более практичному пятидверному. И колеса стали поскромнее в диаметре. Зато сохранились оригинальные вогнутые черные панели спереди и сзади.

Honda показала предсерийный электромобиль.

Всю ширину приборной панели занимают пять (!) ЖК-дисплеев, и лишь несколько клавиш сохранили свое место. Крайние мониторы показывают картинку с камер заднего вида, еще два отвечают за настройки и развлечения, последний – «приборка». Прежде такие интерьеры показывали только концепт-кары. Если Honda действительно выпустит машину с такой «приборкой», она встанет в один ряд с последними новинками премиум-сегмента – «сенсорным» салоном Audi и будущим «Мерседесом» S-класса.

Honda показала предсерийный электромобиль.

О силовой установке электрокара пока нет абсолютно никакой информации. Этот субкомпактный хэтчбек – заднеприводный, с электромотором на корме. Ориентированность на городскую эксплуатацию позволяет предположить, что запредельной мощности или особо большого запаса хода от «Хонды» ждать не стоит. По предварительным данным, автономность на одной зарядке составит около 200 километров.

В производство электрохэтчбек Honda e Prototype должен пойти в этом году.

Honda показала предсерийный электромобиль

Хэтчбек e Prototype стилистически недалеко ушел от концепта Urban EV двухлетней давности.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Honda.


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