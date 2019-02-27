Honda e Prototype: компактный электрокар для езды в городе

Honda e Prototype: компактный электрокар для езды в городе

Компания Honda представила компактный городской автомобиль под названием e Prototype: машина будет демонстрироваться на предстоящем Женевском международном автосалоне 2019 года.

Новинка является дальнейшим развитием концепта Honda Urban EV, показанного в 2017 году. Автомобиль вобрал в себя современные технологии, хотя его дизайн выполнен в ретро-стиле.

Honda e Prototype создан на совершенно новой силовой платформе, предусматривающей использование исключительно электрической тяги. Машина получила привод на задние колёса.

Заявленный запас хода на одной подзарядке блока аккумуляторных батарей превышает 200 км. Система быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии на 80 % приблизительно за 30 минут. Порт для подключения кабеля находится в центральной части капота, благодаря чему его одинаково удобно подсоединять и с левой, и с правой стороны.

Honda e Prototype: компактный электрокар для езды в городе

Электрокар лишён наружных зеркал — их заменяют камеры, изображение с которых выводится на экраны в салоне. Кстати, вдоль всей фронтальной панели располагаются дисплеи, на которых отображается самая разнообразная информация.

В целом, машина совмещает оригинальный облик, продуманную функциональность и отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Производство автомобиля планируется начать в текущем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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