?В Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машину

Полицейские задержали злоумышленника и составили в отношении него админпротокол.

В районном центре Шепетовка Хмельницкой области мужчина украл пару лошадей с повозкой и врезался в припаркованную машину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Как выяснилось, 57-летний местный житель зашел в гости к знакомому и привязал на улице своих лошадей. Позже к ним в дом прибежал сосед и сказал, что тех лошадей кто-то украл. Они сразу побежали ловить вора.

"Злоумышленник на такой скорости мчался по городу, что врезался в припаркованную на дороге Audi, которую от удара отбросило в сторону. Затем мужчина выпрыгнул из повозки и пытался скрыться во дворах девятиэтажек, однако владелец лошадей с другом его поймали и вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался 24-летним местным жителем. В отношении него составлен административный протокол за совершение ДТП без потерпевших и уголовное производство - за кражу. Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы. Ранее он был судим за разбойное нападение.

Напомним, ранее на трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня, который вышел на проезжую часть. Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован.