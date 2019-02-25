Обновился самый дорогой Genesis.

Строго говоря, лимузин – это автомобиль с перегородкой между водителем и VIP-пассажиром. Но сейчас этот термин часто применяют ко всем заметно удлиненным машинам. Вот и Genesis G90 L сам производитель величает лимузином.

Он действительно стоит наособицу от обычных представительских седанов с растянутой колесной базой. К стандартному рецепту – удлинить заднюю дверь – здесь добавили еще и дополнительную вставку между боковыми створками. В результате общая длина относительно стандартного G90 выросла на 290 миллиметров. Из них 250 приходится именно на вставку и только 40 – на дверь.

Genesis G90 L обновился вслед за базовым седаном, который прошел процедуру рестайлинга еще в середине осени. Он примерил абсолютно новое оформление оптики и навесных деталей вокруг них. Благодаря этому автомобиль стал восприниматься заметно посвежевшим, хотя модель в целом еще совсем молода. Задняя часть салона стала еще более роскошной за счет отделки улучшенными материалами, включая полуанилиновую кожу с узором. А вот разложить кресло в полноценное спальное место, как позволяют некоторые седаны даже с более скромной длиной, нельзя.

Техника не изменилась. Лимузин везет атмосферный пятилитровый V8 мощностью 425 л.с., сопряженный с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом на базе многодисковой муфты.

Вслед за седаном G90 новую внешность и интерьер получила его удлиненная версия.