ГБО снова выгодно, несмотря на дорогой газ

На некоторых украинских АЗС в начале мая 2022 года продажи автогаза увеличились на 80% по сравнению с началом апреля. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию от операторов розничного топливного рынка.

На АЗС резко увеличились продажи автогаза

В конце 2021 года и в начале 2022 года в Украине заметно снизились продажи автогаза, так как его стало покупать экономически не выгодно. Дело тогда дошло до массового закрытия заправок для автомобилей с ГБО.

Однако, после полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину ситуация изменилась. В начале мая украинские водители начали очень активно покупать автогаз. Эксперты говорят, что для этого есть несколько причин.

Во-первых, сейчас в Украине большие проблемы с бензином – образовался его дефицит. Поэтому владельцам автомобилей с ГБО приходится покупать то топливо, которое есть в продаже, то есть автогаз. Кроме того, автогаз не используется, в отличие от бензина и дизельного топлива, для критической инфраструктуры.

На АЗС резко увеличились продажи автогаза

Также нужно учесть, что на автогаз, в отличие от бензина и дизельного топлива, нет государственного регулирования его стоимости.

Эксперты отмечают, что поставки автогаза в Украину не прекращаются, а даже увеличиваются. Вот только вряд ли его успевают накапливать.

Ранее эксперт рассказал, когда в Украине прекратится дефицит топлива, возникший в конце апреля.


Максимов Віталій, Тудей

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