Пенсионер на "Ланосе" попал под электричку в Харьковской области
74-летний водитель погиб.
Утром 15 февраля в Харьковской области под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб.
Об этом сообщила харьковская полиция.
Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды. Вина на ДТП лежит на водителе легковой машины, он не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора.
Напомним, 7 февраля в Ивано-Франковской области пассажирский поезд протаранил грузовик.
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