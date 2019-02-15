Новостей.COM ⇒ Транспорт

Пенсионер на "Ланосе" попал под электричку в Харьковской области 74-летний водитель погиб. Фото: hk.npu.gov.ua Утром 15 февраля в Харьковской области под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб. Об этом сообщила харьковская полиция. Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды. Вина на ДТП лежит на водителе легковой машины, он не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора. Фото: hk.npu.gov.ua Напомним, 7 февраля в Ивано-Франковской области пассажирский поезд протаранил грузовик.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.