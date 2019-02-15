Пенсионер на "Ланосе" попал под электричку в Харьковской области

74-летний водитель погиб.

Фото: hk.npu.gov.ua

Утром 15 февраля в Харьковской области под электричку попал легковой автомобиль Daewoo Lanos. Его 74-летний водитель погиб.

Об этом сообщила харьковская полиция.

Авария произошла около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Буды. Вина на ДТП лежит на водителе легковой машины, он не остановился на запрещающий световой и звуковой сигнал светофора.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 7 февраля в Ивано-Франковской области пассажирский поезд протаранил грузовик.


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