Электромобиль Tesla Model X попал в аварию — водитель не смог отключить автопилот

Электромобиль Tesla Model X попал в аварию — водитель не смог отключить автопилот

В воскресенье вечером произошло ДТП с участием автомобиля Tesla Model X, который врезался в «несколько знаков на дороге» в Нью-Джерси. Водитель утверждает, что машина была на автопилоте, и он не смог отключить систему помощи водителю, чтобы взять управление на себя.

Водитель не пострадал и у полиции нет к нему никаких претензий. Вместе с тем автомобиль, как сообщается, «получил значительные повреждения» и его отбуксировали на стоянку.

Как сообщает местное новостное издание NJ.com, в отчёте полиции указано: «Автомобиль мог ехать прямо или направиться на выезд с Адамс-лейн, но вместо этого выбрал направление по центру, что привело к съезду с проезжей части и сносу несколько объектов на обочине». Прежде чем остановиться, Model X сбил несколько дорожных знаков на обочине.

Электромобиль Tesla Model X попал в аварию — водитель не смог отключить автопилот

«(Владелец Tesla) утверждает, что он пытался восстановить контроль над управлением транспортным средством, однако не смог», — отмечено в отчёте. Когда Autosteer, функция автоматического рулевого управления системы Autopilot, включена, водителю, как утверждает компания, достаточно просто приложить крутящий момент к рулевому колесу или нажать на тормоза, чтобы отключить функцию помощи водителю.

В свою очередь, компания Tesla в ответ на просьбу прокомментировать случившееся заявила: «Водитель может легко отключить Autopilot, слегка коснувшись рулевого колеса или нажав на тормоза. С тех пор как мы запустили (функцию) Autopilot в 2015 году, нам не известно ни одного случая, когда Autopilot нельзя было выключить».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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