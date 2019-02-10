2019-02-10
Audi RS4 выставили против Tesla Model X
Гонку организовало интернет-издание Carwow. Audi RS4 оборудован 2,9-литровым двигателем V6, выдающим 450 лошадиных сил, в то время как Tesla Model X в версии P100D оснащен двумя электромоторами, выдающими в общей сложности 772 л.с.
Машины сравнили в гонке по прямой при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 80 километров в час. Кроме того, автомобили сравнили в испытании на торможение.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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