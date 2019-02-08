Subaru выкатила Legacy новой генерации.

Седан Legacy текущей генерации выпускается с 2014 года и обновлялся в 2017-м. А в год своего пятилетия он уступает место преемнику. Его мировой дебют состоялся вчера на моторшоу в Чикаго. Новинку производитель называет самым продвинутым и экономичным Legacy за всю историю модели.

Subaru выкатила Legacy новой генерации.

В основу машины легла модульная платформа SGP, использующаяся на всех новых моделях Subaru. Кузов стал жестче и безопаснее. Японцы рассчитывают получить от страхового института IIHS в США высший рейтинг безопасности. Среди новинок из числа ассистентов водителя – функции удержания в полосе и контроля состояния водителя с пересмотренными, более точными алгоритмами работы.

Subaru выкатила Legacy новой генерации.

Двигателей у нового Legacy два. Атмосферная «четверка» 2.5 развивает 184 л.с. и играет роль базового мотора. Над ней расположился наддувный агрегат. С 2,4 литров рабочего объема сняли 264 л.с. Оба работают в тандеме с вариатором и постоянным полным приводом. До сотни машины разгоняются за 8,4 и 6,1 секунды соответственно.

Subaru выкатила Legacy новой генерации.
Subaru выкатила Legacy новой генерации.

Автомобили Subaru всегда (и заслуженно) ругали за слишком архаичные интерьеры. Японцы наконец-то совершили переворот в собственной истории! На Legacy появился огромный 11,6-дюймовый вертикальный «планшет» на манер тех, что уже используют Tesla и Volvo. Сенсорный экран разделен на три зоны: аудиосистему, климат-контроль и основное меню. При этом по бокам экрана сохранилось несколько физических клавиш управления главными функциями.

Subaru выкатила Legacy новой генерации.
Subaru выкатила Legacy новой генерации.
Subaru выкатила Legacy новой генерации.
Subaru выкатила Legacy новой генерации

Машину рассекретили на местечковом автосалоне в Чикаго.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Subaru.


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