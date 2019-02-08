Subaru выкатила Legacy новой генерации.

Седан Legacy текущей генерации выпускается с 2014 года и обновлялся в 2017-м. А в год своего пятилетия он уступает место преемнику. Его мировой дебют состоялся вчера на моторшоу в Чикаго. Новинку производитель называет самым продвинутым и экономичным Legacy за всю историю модели.

В основу машины легла модульная платформа SGP, использующаяся на всех новых моделях Subaru. Кузов стал жестче и безопаснее. Японцы рассчитывают получить от страхового института IIHS в США высший рейтинг безопасности. Среди новинок из числа ассистентов водителя – функции удержания в полосе и контроля состояния водителя с пересмотренными, более точными алгоритмами работы.

Двигателей у нового Legacy два. Атмосферная «четверка» 2.5 развивает 184 л.с. и играет роль базового мотора. Над ней расположился наддувный агрегат. С 2,4 литров рабочего объема сняли 264 л.с. Оба работают в тандеме с вариатором и постоянным полным приводом. До сотни машины разгоняются за 8,4 и 6,1 секунды соответственно.

Автомобили Subaru всегда (и заслуженно) ругали за слишком архаичные интерьеры. Японцы наконец-то совершили переворот в собственной истории! На Legacy появился огромный 11,6-дюймовый вертикальный «планшет» на манер тех, что уже используют Tesla и Volvo. Сенсорный экран разделен на три зоны: аудиосистему, климат-контроль и основное меню. При этом по бокам экрана сохранилось несколько физических клавиш управления главными функциями.

Машину рассекретили на местечковом автосалоне в Чикаго.