Tesla снизила цену на все версии электромобиля Model 3
Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор электромобиля Model 3 для того, чтобы снизить цену всех его версий на $1100.
Цена данного электромобиля теперь начинается с $42 900 без субсидий.
Напомним, что стоимость Model 3 Mid-Range, наименее дорогой версии этой новейшей модели электромобиля Tesla до этого составляла $44 000 с учётом прекращения предоставления федерального налогового кредита для покупателей электромобилей компании.
Новые цены на версии электромобиля Model 3:
- Mid Range: $42 900.
- Long Range Dual Motor: $49 900.
- Long Range Dual Motor Performance: $60 900.
Tesla связывает изменение цен на электромобили, «в первую очередь», с окончанием реферальной программы.
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06.02.2019 22:19