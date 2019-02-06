Tesla снизила цену на все версии электромобиля Model 3

Tesla снизила цену на все версии электромобиля Model 3

Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор электромобиля Model 3 для того, чтобы снизить цену всех его версий на $1100.

Цена данного электромобиля теперь начинается с $42 900 без субсидий.

Напомним, что стоимость Model 3 Mid-Range, наименее дорогой версии этой новейшей модели электромобиля Tesla до этого составляла $44 000 с учётом прекращения предоставления федерального налогового кредита для покупателей электромобилей компании.

Новые цены на версии электромобиля Model 3:

  • Mid Range: $42 900.
  • Long Range Dual Motor: $49 900.
  • Long Range Dual Motor Performance: $60 900.

Tesla связывает изменение цен на электромобили, «в первую очередь», с окончанием реферальной программы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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