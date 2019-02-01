"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая

"Укрзализныця" намерена осуществить первый рейс поезда " Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллин" до конца мая 2019 года.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что представители железных дорог Украины, Литвы и Эстонии обсудили возможность продления маршрута поезда "четырех столиц" (Киев - Минск - Вильнюс - Рига) до Таллина.

"В свое время эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности, - его рентабельности. Со своей стороны можем доложить, что за период курсирования поезд уже перевез почти 5 тыс. пассажиров, а его населенность составляет почти 60%, что наглядно демонстрирует привлекательность нового проекта", - отметил глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

По его словам, представители железных дорог, по которым проходит маршрут международного поезда, вышли на финальную стадию переговоров.

"У нас есть все технические возможности для продолжения маршрута в Таллинн... Рассчитываем, что в первый рейс по такому удлиненному маршруту этот поезд отправится уже весной", - сказал Кравцов.

Сообщается, что продолжение линии поезда в Таллинн пригодится клиентам, в том числе и украинским пассажирам, которые путешествуют, в частности, в скандинавские страны. "В перспективе она послужит пассажирам, которые планируют путешествия скоростной железнодорожной магистралью Rail Baltica, которая сейчас строится", - отмечают в "УЗ".