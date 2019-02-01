"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая

Представители железных дорог Украины, Литвы и Эстонии обсудили возможность продления маршрута поезда "четырех столиц" до Таллина.

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая
Поезд "четырех столиц" (архивное фото)
Фото: Lb.ua

"Укрзализныця" намерена осуществить первый рейс поезда "Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллин" до конца мая 2019 года.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что представители железных дорог Украины, Литвы и Эстонии обсудили возможность продления маршрута поезда "четырех столиц" (Киев - Минск - Вильнюс - Рига) до Таллина.

"В свое время эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности, - его рентабельности. Со своей стороны можем доложить, что за период курсирования поезд уже перевез почти 5 тыс. пассажиров, а его населенность составляет почти 60%, что наглядно демонстрирует привлекательность нового проекта", - отметил глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

По его словам, представители железных дорог, по которым проходит маршрут международного поезда, вышли на финальную стадию переговоров.

"У нас есть все технические возможности для продолжения маршрута в Таллинн... Рассчитываем, что в первый рейс по такому удлиненному маршруту этот поезд отправится уже весной", - сказал Кравцов.

Сообщается, что продолжение линии поезда в Таллинн пригодится клиентам, в том числе и украинским пассажирам, которые путешествуют, в частности, в скандинавские страны. "В перспективе она послужит пассажирам, которые планируют путешествия скоростной железнодорожной магистралью Rail Baltica, которая сейчас строится", - отмечают в "УЗ".

Напомним, поезд "четырех столиц" № 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. Сейчас в его составе 10 вагонов, из них 9 купе и один вагон класса люкс. Также в шестом вагоне поезда купе делятся на мужские и женские.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутовУкраина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов
Ford заставили буксировать 20 домов на колёсахFord заставили буксировать 20 домов на колёсах
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Ryanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в ГерманиюRyanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в Германию
Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутриBoeing запустил в воздух такси с манекеном внутри
Блок рекламы


Похожие новости
За три недели до конца льготного периода растаможили 65 тыс. "евроблях"За три недели до конца льготного периода растаможили 65 тыс. "евроблях"
"Укрзализныця" запустит поезда в Германию и Словакию"Укрзализныця" запустит поезда в Германию и Словакию
Грузовик попал под дизель-поезд в Харьковской областиГрузовик попал под дизель-поезд в Харьковской области
В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушкуВ Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку
"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда к 8 марта"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда к 8 марта
В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"В Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина"
В Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчинуВ Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчину
Грузовой поезд сбил мужчину вблизи ФастоваГрузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)
В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажиркаВ поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка
Последние новости
Подгружаем последние новости