В ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погибла
В Одесской области в результате ДТП маршрутки и легкового автомобиля пострадали 13 человек, одна женщина погибла. Об этом сообщает региональное управление полиции.
Авария произошла сегодня днем на трассе Одесса - Измаил, вблизи села Николаевка. В результате столкновения погибла одна пассажирка маршрутки, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в ДТП участием трех автомобилей под Одессой погибли двое сотрудников полиции.
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