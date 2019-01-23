Boeing провела первые испытания автономного самолёта для службы аэротакси
Авиастроительная корпорация Boeing сделала ещё один шаг к реализации планов по созданию аппаратов для сервиса аэротакси Uber, осуществив первый успешный испытательный полёт автономного пассажирского летательного аппарата (passenger air vehicle, PAV).
Корпорация опубликовала видеозапись испытательного полёта, демонстрирующую взлёт летательного аппарата, который завис на короткое время, прежде чем совершить контролируемую посадку. Тестовый полёт, прошедший в Манассасе (Виргиния), длился недолго и не включал горизонтаьное перемещение вперёд.
Прототип пассажирского летательного аппарата, предназначенного для передвижения в городских условиях, питается от батареи и имеет дальность полёта 50 миль (80 км).
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