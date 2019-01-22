Полиция разыскала нарколога из дела о смертельном ДТП в Харькове

Харьковская полиция нашла нарколога Елену Федирко, которая осматривала подозреваемую в смертельном ДТП на Сумской улице Елену Зайцеву после аварии ночью 18 октября.

Женщину планируют допросить во время сегодняшнего заседания в Киевском районном суде, сообщило местное издание NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили другие местные СМИ . "UA:Харьков" сообщило, что женщина появится в суде как свидетель.

Раньше в рамках разбирательства планировали вызвать специалистов, проводивших судебно-медицинскую экспертизу водителя Lexus, а также двух потерпевших.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП. Шесть человек погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Сейчас оба обвиняемых - Елена Зайцева и Геннадий Дронов - находятся под стражей без права внесения залога на время судебного разбирательства.

Информация об исчезновении Елены Федирко появилась после того, как сторона защиты в деле о ДТП на Сумской в Харькове заявила об очевидных признаках наркотического опьянения у Зайцевой. Дальнейшие анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбетала, однако для окончательных выводов не хватило биологического материала, отобранного у Зайцевой.