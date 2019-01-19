Грузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова

Погибшему около 35-40 лет.

Грузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Иллюстративное фото
Фото: forum.autoua.net

Тело неизвестного мужчины 35-40 лет нашли 17 января вблизи железнодорожной станции Кожанка на Фастовщине, сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм он погиб.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия по установлению личности погибшего.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
У побережья Франции найдена немецкая подлодкаУ побережья Франции найдена немецкая подлодка
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
Автосалон в Детройте 2019: Kia Telluride.Автосалон в Детройте 2019: Kia Telluride.
Блок рекламы


Похожие новости
Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)
В Иране разбился грузовой самолет, летевший из КыргызстанаВ Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана
Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-ВегасеАвтомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажиркаВ поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка
200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории
Омелян извинился перед пассажиркой поезда, на которую упала верхняя полкаОмелян извинился перед пассажиркой поезда, на которую упала верхняя полка
Шесть человек погибли при крушении поезда в ДанииШесть человек погибли при крушении поезда в Дании
Поезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей ЛопаниПоезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей Лопани
Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежалВо Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал
В Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионераВ Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионера
Последние новости
Подгружаем последние новости