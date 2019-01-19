Грузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова

Погибшему около 35-40 лет.

Тело неизвестного мужчины 35-40 лет нашли 17 января вблизи железнодорожной станции Кожанка на Фастовщине, сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм он погиб.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия по установлению личности погибшего.