Грузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Погибшему около 35-40 лет.
Тело неизвестного мужчины 35-40 лет нашли 17 января вблизи железнодорожной станции Кожанка на Фастовщине, сообщает полиция Киевской области.
По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожное полотно в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. От полученных травм он погиб.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия по установлению личности погибшего.
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18.01.2019 13:59