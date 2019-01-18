Tesla прекращает реферальную программу

Tesla прекращает реферальную программу

Гендиректор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о завершении в этом месяце реферальной программы, действовавшей на протяжении трёх последних лет.

Tesla впервые запустила реферальную программу в 2015 году, чтобы стимулировать клиентов к продвижению её электромобилей.

В рамках программы покупатели получали различные бонусы, включая получение кредита и возможность бесплатной зарядки.

Илон Маск предупредил, что действие реферальной программы завершается 1 февраля, поэтому всем, кто желает сагитировать друзей на покупку электромобиля Tesla и получить 6 месяцев бесплатного доступа к зарядке Supercharger, необходимо сделать это до указанного срока.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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