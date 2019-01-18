Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible.

С кабриолетами у «Лексуса» дела обстоят плохо: их нет. Между тем, если мечтать об имидже на одном уровне с большой немецкой тройкой, без открытых двухдверок никуда. Посему японцы в очередной раз решили прощупать почву концептом.

Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible.

В Детройте показали Lexus LC Convertible, построенный на базе серийного купе. Этот факт зарождает надежду, что уж эта машина с конвейером точно встретиться. Тем более, что автомобиль получился по-настоящему красивый и гармоничный.

Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible.

LC Convertible одарили мягким складным верхом. Из-за необходимого механизму отсека для хранения пришлось поджать салон. В результате, как можно заметить на фотографиях, задний ряд хотя и присутствует, оказался чисто декоративным. Внешние кузовные панели, не связанные с крышей, не изменились. Отличия от купе – колеса на 22 дюйма вместо 20-ти и уменьшенная на пять миллиметров высота.

Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible.

О технике Lexus умалчивает. Логично предположить, что никакого сюрприза тут нет. Купе LC оснащается пятилитровым атмосферником отдачей 477 л.с., работающим в тандеме с 10-ступенчатым автоматом. 

Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible.
Автосалон в Детройте 2019: Lexus LC Convertible

Построенный на базе серийного купе прототип имеет шансы оказаться на конвейере.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Lexus.


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