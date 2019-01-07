В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие
Удалось спасти только семерых членов экипажа.
В Черном море затонул сухогруз "Волго-Балт-214" с украинцами на борту, есть погибшие и пропавшие без вести.
Как сообщает Reuters, на борту было 13 человек, в том числе девять украинцев, два азербайджанца и двое русских. Семерых из них удалось спасти, два человека погибли, судьба еще четырех человек пока не установлена.
В то же время CNN Turk пишет, что все они тоже погибли.
По данным властей турецкой провинции Самсун, у берегов которой произошло крушение, сигнал бедствие с шедшего под панамским флагом сухогруза поступил около утром 7 января. На помощь терпящему бедствию судну были отправлены спасательные корабли и вертолеты.
Судно перевозило уголь.
Напомним, что в октябре в Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом.
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