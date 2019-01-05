Из снежных заносов под Бердянском ночью спасатели вытащили более 20 авто

В них находились 83 человека.

Из снежных заносов под Бердянском ночью спасатели вытащили более 20 авто
Фото: dsns.gov.ua

В Бердянском районе Запорожской области на автодороге М-14 (на участке между селами Осипенко и Красное поле) спасатели освободили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находились 83 человека. Об этом сообщили в ГосЧС, пишет Укринформ.

"Подразделением ГосЧС с помощью троса были извлечены из снежного заноса: 11 грузовых автомобилей, 10 легковых автомобилей и один автобус", - сообщили в ведомстве.

К спасательной операции привлекалась техника ГосЧС, Нацгвардии, дорожно-эксплуатационного управления. Работы закончили в субботу, 5 января, в 3:50.

Напомним, 4 января в Запорожской области частично ограничивали движение на нескольких дорогах. Пять населенных пунктов в Запорожской и Луганской области остаются сегодня без электричества из-за непогоды.


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