Infiniti QX Inspiration: кроссовер с электрическим приводом
Бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, раскрыл внешность концептуального автомобиля QX Inspiration, дебют которого приурочен к грядущему Североамериканскому международному автосалону (NAIAS).
QX Inspiration — это кроссовер, оборудованный полностью электрической силовой установкой. К сожалению, динамические характеристики, равно как и запас хода на одной подзарядке аккумуляторного блока пока не раскрываются.
Автомобиль получил довольно стремительный облик. У машины отсутствует радиаторная решётка, а головные фары выполнены в виде узких модулей.
В глаза бросается отсутствие видимых дверных ручек. На месте традиционных наружных зеркал установлены миниатюрные блоки, что говорит об использовании камер заднего вида.
Infiniti заявляет, что отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электрифицированных силовых установок с питанием от аккумуляторов открывает принципиально новые возможности в плане использования доступного пространства в автомобиле.
О том, когда на рынке может появиться коммерческий электромобиль на базе концепта QX Inspiration, ничего не сообщается.
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