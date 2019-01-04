НАТО продлило аренду украинских "Русланов"

Два Ан-124 будут использоваться для грузоперевозок до 2022 года.

Украина и НАТО продолжат сотрудничество по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), в рамках которых ГП "Антонов" выделяет два тяжелых транспортных самолета Ан-124-100 "Руслан" для стратегических грузовых авиаперевозок.

Об этом сообщила пресс-служба "Антонова".

Контракт в рамках SALIS продлен на три года - до 31 декабря 2021 года.

"В соответствии с контрактными обязательствами, начиная с 01 января 2019 года ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-124-100 "Руслан" на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS", - заявили в "Антонове".

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".