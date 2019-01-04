Полиция задержала водителя автоцистерны, причастного к смертельному ДТП под Львовом

Полицейские задержали водителя автоцистерны, причастного к смертельному ДТП около села Бар Городоцкого района Львовской области рано утром 3 января. Вскоре суд изберет ему меру пресечения, информирует пресс-служба областной полиции.

В полиции уточнили, что в результате столкновения автоцистерны с микроавтобусами "Мерседес Спринтер" и "Рено Мастер" два человека погибли и 10 госпитализированы. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти госпитализированных.

В частности, на месте происшествия погибли 25-летний водитель и 24-летний пассажир "Рено Мастер", оба жители Ивано-Франковской области.

Десять человек с телесными повреждения доставлены в больницу, диагнозы уточняются. Среди госпитализированных 7 жителей Львовской и 3 жителя Ивано-Франковской области.

Водитель автоцистерны, 29-летний житель Киевской области, за медицинской помощью не обращался.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.