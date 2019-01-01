В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов

Полиция считает, что у мужчины было "явное намерение убить иностранцев".

В городе Ботропе на западе Германии в ночь на вторник, 1 января, водитель легкового автомобиля несколько раз наехал на пешеходов. Об этом сообщила полиция Мюнстера, которая расследует происшествие, передает Немецкая волна.

Серия инцидентов с автонаездами произошла вскоре после полуночи. По версии следствия, 50-летний водитель из Эссена направил свой "Мерседес" серебряного цвета на пешехода на подъездах к центру Ботропа. Прохожему удалось спастись.

Водитель продолжил движение и повторил попытку наезда в районе оживленной площади Берлинер платц. На этот раз под колеса попала группа как минимум из четырех пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. По данным полиции, несколько человек получили тяжелые ранения.

Водитель попытался скрыться с места происшествия. Остановить его автомобиль удалось полиции в Эссене, мужчину задержали до предъявления обвинений. В Эссене он также пытался сбить людей, стоявших на автобусной остановке.

В общей сложности задержанный совершил наезд на людей в четырех местах, ранив при этом пятерых человек, уточнили в полиции.

"Следственные органы исходят из того, что имела место целенаправленная атака, возможно связанная с ксенофобскими настроениями водителя", - отмечают в правоохранительных органах.

В свою очередь министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль заявил, что у мужчины было "явное намерение убить иностранцев".

Сообщается, что у прокуратуры имеются "предварительные данные о психическом заболевании" водителя. Известно также, что он - гражданин Германии.

Напомним, в декабре в немецком городе Реклингхаузен легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке. Один человек погиб, 8 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь японец умышленно направил фургон в толпу в Токио. Пострадали восемь человек.