В Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток: пострадали 15 человек
Сначала грузовик въехал в маршрутку на Обуховской трассе, затем - маршрутка догнала грузовик в Белой Церкви.
Рано утром в четверг в Киевской области произошло два ДТП с маршрутками, в которых пострадали 15 человек. К счастью, погибших нет, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Первое ДТП произошло в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30 в четверг, 27 декабря. Водитель маршрутного автобуса №309, выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Часом позже, в 7:25 произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами на трассе Киев-Одесса. На контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком. Девять пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.
Всего за минувшие сутки в Киевской области произошли 106 ДТП, из них 3 аварии, где пострадали люди.
Напомним, сегодня ночью в Киеве водитель легкового автомобиля выжил, проехав на большой скорости по отбойнику и перевернув машину на крышу.
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27.12.2018 14:10