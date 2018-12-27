В Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток: пострадали 15 человек

Сначала грузовик въехал в маршрутку на Обуховской трассе, затем - маршрутка догнала грузовик в Белой Церкви.

Фото: kv.npu.gov.ua

Рано утром в четверг в Киевской области произошло два ДТП с маршрутками, в которых пострадали 15 человек. К счастью, погибших нет, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Первое ДТП произошло в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30 в четверг, 27 декабря. Водитель маршрутного автобуса №309, выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Часом позже, в 7:25 произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами на трассе Киев-Одесса. На контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком. Девять пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

Фото: kv.npu.gov.ua

Всего за минувшие сутки в Киевской области произошли 106 ДТП, из них 3 аварии, где пострадали люди.