Судья Львовского апелляционного суда насмерть сбил человека

Пострадавший мужчина умер в больнице.

Судья Львовского апелляционного суда насмерть сбил человека
Иван Гуцал
Фото: zaxid.net

Государственное бюро расследований завело дело на судью Львовского апелляционного суда по делу о смертельном ДТП. Авария произошла вечером 25 декабря на автомобильной дороге Киев-Чоп, сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел около 19:30 вечера. Судья, находясь за рулем автомобиля "Фольксваген", на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

В отношении судьи открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Издание Zaxid.net сообщает, что речь идет о 60-летнем судье Иване Гуцале. По данным Высшей квалификационной комиссии судей, Гуцал работает судьей уже 28 лет, за это время в его отношении не заводили ни административных, ни криминальных дел. В послужном списке Гуцала - одно дисциплинарное наказание за длительное рассмотрение дела. Судья специализируется на уголовном праве и админнарушениях.

О погибшем известно, что это мужчина 69 лет.

Напомним, ранее в Киевской области 7 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и трактора.


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