В польском городе Лодзь пьяный 20-летний украинец устроил смертельное ДТП

Погибла 21-летняя студентка из Украины.

В польском городе Лодзь пьяный 20-летний украинец устроил смертельное ДТП
Фото: Lodzka Policja

В среду, 17 октября, 20-летний украинец в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП в польском городе Лодзь, передает ZAXID.NET.

Как информирует RMF24, гражданин Украины, который находился за рулем Hyundai Coupe, около 4:00 потерял контроль над автомобилем, в результате чего въехал в три дома на улицах Нарутовича и Польской военной организации. В момент ДТП мужчина также повредил две припаркованные машины.

21-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм погибла. Сам водитель с травмами головы и ног был доставлен в больницу. Как показала экспертиза, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения - около двух помиле алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении.

Фото: Lodzka Policja

В полиции факт ДТП подтвердили, однако ничего не сообщили о национальности водителя автомобиля.

После выписки из больницы на украинца ожидает обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения со смертельным исходом. Наказание по этому обвинению может достичь 12 лет тюрьмы.

Фото: Lodzka Policja

Польское радио ZET сообщает, что жертвой ДТП стала 21-летняя гражданка Украины, которая находилась в стране по программе польского Национального агентства академических обменов. В этом году она начала учебу в области журналистики и социальной коммуникации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27ВВС США подтвердили участие американского пилота в инциденте с СУ-27
На учениях "Чистое небо" разбился истребитель Су-27На учениях "Чистое небо" разбился истребитель Су-27
В центре Киева угнали внедорожник посольства Кыргызстана с дипномерамиВ центре Киева угнали внедорожник посольства Кыргызстана с дипномерами
Вандалов, разгромивших вагон электрички Фастов - Киев, нашли в соседней МотовиловкеВандалов, разгромивших вагон электрички Фастов - Киев, нашли в соседней Мотовиловке
В Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненыхВ Киеве автомобиль врезался в фонарный столб: 2 погибших, 4 раненых
Блок рекламы


Похожие новости
Пьяный пассажир поезда Хорол - Кременчуг сломал нос проводникуПьяный пассажир поезда Хорол - Кременчуг сломал нос проводнику
Украинские водители устроили акцию с перекрытием дорог из-за дорогого бензинаУкраинские водители устроили акцию с перекрытием дорог из-за дорогого бензина
Среди захваченных пиратами у берегов Нигерии моряков есть украинецСреди захваченных пиратами у берегов Нигерии моряков есть украинец
Пьяный водитель разбил девять машин в ЧерновцахПьяный водитель разбил девять машин в Черновцах
Уличный гонщик, устроивший смертельное ДТП в Одессе, арестован без права залогаУличный гонщик, устроивший смертельное ДТП в Одессе, арестован без права залога
Водителю BMW, устроившему смертельное ДТП в Одессе, прокуратура будет просить арест без права залогаВодителю BMW, устроившему смертельное ДТП в Одессе, прокуратура будет просить арест без права залога
Пьяный полицейский насмерть сбил двух подростков во Львовской областиПьяный полицейский насмерть сбил двух подростков во Львовской области
Пьяный парень на мотоцикле врезался в прохожих в Сумской области, женщина погиблаПьяный парень на мотоцикле врезался в прохожих в Сумской области, женщина погибла
17-летний водитель совершил смертельное ДТП в Луганской области17-летний водитель совершил смертельное ДТП в Луганской области
Киевский таксист, который под наркотиками устроил смертельное ДТП, арестован без права залогаКиевский таксист, который под наркотиками устроил смертельное ДТП, арестован без права залога
Последние новости
Подгружаем последние новости