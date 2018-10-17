BMW рассекретила самый большой кроссовер X7

С технической точки зрения Х7 представляет собой изрядно растянутый Х5: под кузовом здесь та же модульная платформа CLAR с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади. У автомобилей почти одинаковая ширина, но совершенно разные длина и высота: «икс-седьмой» на 229 миллиметров длиннее (5151 мм) и на 24 мм выше (1805 мм), чем «икс-пятый». Колёсная база больше на 130 миллиметров (3105 мм) — аккурат между короткобазным и длиннобазным седанами седьмой серии.

Вся техника — от младшего брата Х5, но выбор моторов чуть меньше. Базовой версией Х7 будет дизельная xDrive30d с трёхлитровой «шестёркой» мощностью 249 лошадиных сил, дальше — бензиновая «шестёрка» xDrive40i мощностью 340 л.с. и могучий квадротурбодизель M50d xDrive мощностью 400 л.с. и активным задним дифференциалом. Каноничного бензинового 4,4-литрового V8 на нашем рынке не будет.

Как и «икс-пятый», все модификации Х7 оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передних колёс. Пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы — уже в стандартной комплектации, за доплату — активные стабилизаторы и адаптивный рулевой механизм. Можно будет выбрать пакет M Sport с более спортивным дизайном и жёсткой подвеской, либо Off-Road с блокировкой заднего дифференциала, защитой днища и внедорожными режимами xSand («песок»), xGravel («гравий»), xRocks («камни») и xSnow («снег»).

До средней стойки салон полностью позаимствован у Х5 с его новой мультимедийной системой, а вот второй ряд может быть как трёхместным, так и (за доплату) двухместным — с парой раздельных кресел с индивидуальными регулировками. Экраны в подголовниках есть даже для пассажиров третьего ряда сидений, а в списке опций — впервые в автопроме! — есть пятизонный климат-контроль. Дверь багажника — ожидаемо двухстворчатая, но его объём невелик — всего 326 литров.



