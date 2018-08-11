Водителя КамАЗа, причастного к крупному ДТП в Запорожской области, арестовали (обновлено)

Он нарушил правила дорожного движения и свершил опасный маневр, но также имела место техническая неисправность автомобиля.

Водителя КамАЗа, причастного к крупному ДТП в Запорожской области, арестовали (обновлено)

31-летнему водителю, который был за рулем грузового автомобиля "КамАЗ", столкнувшегося с микроавтобусом в Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщили о подозрении. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик.

"Ему объявлено подозрение по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - сказала пресс-секретарь полиции Запорожской области.

Также, по ее словам, сегодня в одном из судов Запорожья планируется избрать водителю грузовика меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обновление. Орджоникидзевский райсуд Запорожья арестовал на 60 дней без права залога водителя "КамАЗа", протаранившего 10 августа маршрутку на трассе Харьков-Симферополь. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для 32-летнего жителя Краматорска, который находился за рулем грузовика, сторона обвинения ходатайствовала перед судом об аресте.

Это аргументировалось тем, что, по материалам следствия и по свидетельствам очевидцев, он нарушил правила дорожного движения и свершил опасный маневр - перестроился влево и протаранил маршрутку.

При этом сторона защиты отметила, что результатов экспертизы еще нет, а водитель "КамАЗа" сожалеет о содеянном. Кроме того, имела место также техническая неисправность автомобиля.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы. Среди восьми госпитализированных один ребенок 2011 г.р. Его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа".

По одной из версий, у грузового автомобиля отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку. Автобус от удара перевернулся, грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет.


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