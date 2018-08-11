В больнице скончался 7-летний ребенок, пострадавший в ДТП в Запорожской области

Он стал седьмой жертвой аварии.

В больнице Запорожья во время операции умер 7-летний ребенок, пострадавший в ДТП в Запорожской области, которое произошло 10 августа, став седьмой жертвой аварии. Об этом сообщает "5 канал".

Пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков. Из них трое - в реанимации, двое в отделении интенсивной терапии. Еще четырех человек осмотрели и отпустили домой.

"Это переломы тех или иных отделов позвоночника, переломы ребер, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ушибы. В реанимации находятся две женщины, чьи дети погибли, и в реанимации находится пострадавший, который был непосредственно в автомобиле в качестве пассажира", - комментирует ситуацию главный врач областной клинической больницы Игорь Шишка.

С женщинами, чьи дети погибли, работают психологи.

Как говорится в сообщении, сегодня также стало известно, что водитель маршрутки не имел разрешительных документов на перевозку пассажиров.

Напоминаем, 10 августа, на трассе "Харьков-Севастополь" неподалеку от села Каменское грузовик снес с дороги микроавтобус, который ехал из курортного поселка Кирилловка с пассажирами.

По предварительным данным, у КамАЗа отказало управление и он выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. Из-за сильного удара микроавтобус перевернулся на крышу. В то же время грузовик вылетел в кювет, где и остановился.

На месте трагедии погибли пятеро детей и один взрослый. Более десяти пассажиров госпитализировали.

31-летнему водителю КамАЗа объявили подозрение. Сегодня ему изберут меру пресечения.