В районе аэропорта Болоньи взорвался грузовик, столб огня поднялся на десятки метров
Около двух десятков человек пострадали.
Грузовик с легковоспламеняющимся грузом взорвался в понедельник, 6 августа, на автомобильной дороге в районе итальянского аэропорта Болоньи после столкновения с другой машиной.
Об этом сообщила газета La Repubblica.
Огонь перекинулся на другие машины, в результате чего произошли новые взрывы. Обломками и разбитым стеклом были ранены около 20 человек. Часть местных жителей пришлось эвакуировать
На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Тушение пожара затруднено из-за очень высокой температуры горения.
Автомагистраль A14 в районе происшествия перекрыта в обе стороны.
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