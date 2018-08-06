В районе аэропорта Болоньи взорвался грузовик, столб огня поднялся на десятки метров

Около двух десятков человек пострадали.

Грузовик с легковоспламеняющимся грузом взорвался в понедельник, 6 августа, на автомобильной дороге в районе итальянского аэропорта Болоньи после столкновения с другой машиной.

Об этом сообщила газета La Repubblica.

Фото: twitter.com/GenFarina

Фото: twitter.com/FTorre7

Огонь перекинулся на другие машины, в результате чего произошли новые взрывы. Обломками и разбитым стеклом были ранены около 20 человек. Часть местных жителей пришлось эвакуировать

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Тушение пожара затруднено из-за очень высокой температуры горения.

Автомагистраль A14 в районе происшествия перекрыта в обе стороны.