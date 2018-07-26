Из аэропорта "Харьков" самолет улетел в Италию без багажа пассажиров

Из харьковского аэропорта пассажиры улетели в Италию без багажа. Инцидент произошел с пассажирами авиарейса YE 5671, который выполнялся авиакомпанией Yanair по маршруту Харьков-Римини.Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Харьков".

"По решению авиакомпании багаж пассажиров не был загружен в воздушное судно, поэтому, в данный момент, находится в Международном аэропорте "Харьков". Авиакомпания ведет работу над тем, чтобы как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини", - говорится в сообщении.

Харьковский аэропорт Фото: glavnoe.ua

Также в пресс-службе сообщили, что над вопросом доставки багажа своим туристам в пункт, где они находятся в т.ч. работает туроператор.

Поскольку авиабилет (в т.ч., когда он включен в туристический пакет) является договором на перевозку пассажира и его багажа с авиакомпанией, всю ответственность перед пассажиром несет именно перевозчик, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Львов" задерживаются пять рейсов из Египта.