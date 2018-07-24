26 пассажиров поезда Киев-Бердянск пострадали из-за действий железнодорожников

На станции Пологи в Запорожской области в поезде № 227 Киев-Бердянск при подведении локомотива пострадали 26 пассажиров, двое госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев – Бердянск было допущено превышение скорости во время соединения, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, ссадины, ожоги). На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров – женщину с ребенком госпитализировали в Пологовскую городскую больницу», — говорится в сообщении.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.


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