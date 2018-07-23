Водителя фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, отправили под домашний арест

Его обвинили в нарушении ПДД, что привело к гибели пяти человек.

Кривоозерский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения водителю грузовика, по вине которого, как считают в полиции, погибли пять граждан Беларуси, ехавших с отдыха в Одессе.

Прокуратура Николаевской области сообщила, что 42-летнего водителя грузовика отправили под домашний арест. В то же время на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в данном уголовном производстве.

Водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.