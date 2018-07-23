Водителя фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, отправили под домашний арест

Его обвинили в нарушении ПДД, что привело к гибели пяти человек.

Водителя фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, отправили под домашний арест
Фото: Полиция Николаевской области

Кривоозерский районный суд Николаевской области избрал меру пресечения водителю грузовика, по вине которого, как считают в полиции, погибли пять граждан Беларуси, ехавших с отдыха в Одессе.

Прокуратура Николаевской области сообщила, что 42-летнего водителя грузовика отправили под домашний арест. В то же время на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в данном уголовном производстве.

Водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Под Киевом попал в ДТП туристический автобус с белорусами
Владельца маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, отправили под домашний арестВладельца маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, отправили под домашний арест
Возле Березани автомобиль врезалась в припаркованную фуру, погибли два человекаВозле Березани автомобиль врезалась в припаркованную фуру, погибли два человека
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Суд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове ДроноваСуд арестовал квартиру и машину подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Дронова
Патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись рукиПатрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки
Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капотеВодитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаровЧерез несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров
В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человекВ Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
Последние новости
Подгружаем последние новости